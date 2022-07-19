جمارك المطار تضبط راكبا بحوزته مخدر الماريجوانا وآخر بعملة أجنبية لم يفصح عنها

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى راكبا مصريا بحوزته أكياس وعبوات بداخلهم مخدر الماريجوانا، وآخر أخفى كمية من العملة الأجنبية ولم يفصح عنها.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط السويسرية القادمة من زيورخ استوقف محمد عبد الباقى رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد عبد العليم مأمور الجمرك والذى تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف علاء عبد الرحمن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 3 أكياس شفافة بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر و3 عبوات بلاستيكية بداخلهم بسكوت مخلوط بمخدر الماريجوانا و3 بذور لنفس النبات المخدر ومطحنة تستخدم لتعاطى المخدرات.

الحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبى استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه سواء بضائع او عمله، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد محمد البحيرى مأمور الجمرك والذى تلاحظ له وجود كثافات ورقية بالحقائب.

قام عمرو عبد العزيز العميرى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف محمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط لفافات ورقية بداخلها عملات أجنبية اسفل كرتون بقاع الحقائب قام محمود عبد النبى عباس مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من بسمة حسنى عبد الحميد و نورهان محمد فؤاد مأمورا الجمرك بجرد وعد العملات والتى بلغت ٨٥ الف دولار أمريكى وهو ما يتجاوز الحد المصرح به قانونا وهو ١٠ الاف دولار أمريكى وما يوازيها من العملات الأجنبية للدخول دون إفصاح طبقا لقوانين النقد ومكافحة غسل الاموال والبنك المركزي.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الاول، كما أمر محمود عبد النبى بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الثانى بباقى المبلغ بعد تسليمة مبلغ ١٠ الاف دولار أمريكى وهو المصرح به قانونا دون افصاح، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكبين كل إلى النيابة المختصة.