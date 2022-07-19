توقف حركة المرور بالطريق الصحراوى بالإسكندرية بسبب تصادم مقطورة وسيارة ملاكى

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الطريق الصحراوى بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية تصادم مقطورة بسيارة ملاكى، ولم يسفر عن أية إصابات، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور الطريق الصحراوى، بدءا من محرم بك حتى منطقة مرغم وتكدس السيارات.

وكانت غرفة عمليات مرور الإسكندرية قد تلقت بلاغا بحادث انقلاب وتصادم مقطورة بسيارة ملاكى بمنطقة مرغم وتم الدفع بأوناش لإزالة اثار الحادث وتسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق.

وبالمعاينة تبين انقلاب المقطورة على جانب الطريق وتصادمها مع سيارة ملاكى متهشمة من الخلف دون إصابات أو وفيات فى الحادث، وجارى فتح الطريق وإزالة آثار الحادث وتسهيل الحركة المرورية.