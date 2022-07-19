اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

توقف حركة المرور بالطريق الصحراوى بالإسكندرية بسبب تصادم مقطورة وسيارة ملاكى

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:14 م
توقف حركة المرور بالطريق الصحراوى بالإسكندرية بسبب تصادم مقطورة وسيارة ملاكى جانب من الحادث
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الطريق الصحراوى بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية تصادم مقطورة بسيارة ملاكى، ولم يسفر عن أية إصابات، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور الطريق الصحراوى، بدءا من محرم بك حتى منطقة مرغم وتكدس السيارات.
 
وكانت غرفة عمليات مرور الإسكندرية قد تلقت بلاغا بحادث انقلاب وتصادم مقطورة بسيارة ملاكى بمنطقة مرغم وتم الدفع بأوناش لإزالة اثار الحادث وتسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق.
 
 
وبالمعاينة تبين انقلاب المقطورة على جانب الطريق وتصادمها مع سيارة ملاكى متهشمة من الخلف دون إصابات أو وفيات فى الحادث، وجارى فتح الطريق وإزالة آثار الحادث وتسهيل الحركة المرورية.
 
 
جانب من الحادث (1)
 
 
جانب من الحادث (2)
 
 
جانب من الحادث (3)
 
 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حادث الصحراوى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة