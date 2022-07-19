تنقية المياه بطرق غير مكلفة مشروع تخرج قسم الجيولوجيا بعلوم حلوان

كتب محمد صبحى

قدم طلاب قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان بحث بعنوان معدن الكاولينت واستخدامه في تنقية المياه من الشوائب والسموم ، وذلك ضمن مشاريع تخرجهم، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، و الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية ، وريادة الدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم، أن مشاريع التخرج تكمن أهميتها في التطبيق العملي للجانب الأكاديمي الذي تعلمه الطلاب خلال السنوات الدراسية المختلفة، مضيفاً أن البحث الذي قدمه طلاب قسم الجيولوجيا يهدف لدراسة المعادن الطينية عامة ومعدن الكاولينت خاصة ومدى قدرته على تنقية المياه من الشوائب والسموم بطريقة غير مكلفة، كما يتناول أيضاً دراسة طرق المعالجة الحديثة لصخر الكاولينت ليستخدم على النحو الأمثل في هذه التقنية، وقد تم خلال البحث أيضاً تقييم مصادر المياه الجوفية بوادى النطرون ، الصحراء الغربية ، بهدف التنمية المستدامة.