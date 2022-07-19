تموين كفر الشيخ: توريد 235 ألفا و353 طنا و 865 كيلو قمح بـ23 موقعا

صرح عادل الهابط مساعد، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي كان يتم من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة "الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراع المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ونظرا لقرب انتهاء الموسم فقد تم إغلاق جميع مواقع الاستلام مع الابقاء على موقعين فقط يستمر الاستلام بهم حتى نهاية الموسم.

وأضاف الهابط، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم الأول من أبريل الماضي، 2022م وحتى صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 19 يوليو الجارى، 235 ألفا و353 طنا و 865 كيلو.