تمثيل مشرف لجامعة قناة السويس فى تنظيم بطولة العالم للمبارزة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته واعتزازه باستضافة مصر لبطولة العالم للمبارزة، والتي تم افتتاحها أمس الإثنين 18 يوليو باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 23 يوليو الجاري.



وتمنى رئيس جامعة قناة السويس أن تخرج البطولة فى أبهى صورها، مشيراً إلى أن الرياضة في مصر تحظى بدعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لافتاً إلى أن حفل الإفتتاح شهد تنظيما مبهرا بحضور مندوبي الدول المشاركة وأعضاء الاتحاد الدولى للعبة والاتحاد المصرى.



وقدم "مندور" الشكر للأعضاء المشاركين بلجنة تنظيم البطولة من كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس وعلى رأسهم الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ، و الدكتور محمد غنيم رئيس قسم المبارازات بالكلية ، والدكتور محمود غريب ، والدكتورة أروى بهاء لتمثيلهم المشرف للجامعة بكافة المحافل التى يشاركون بها ، كما شارك عدد من طلاب الجامعة باللجان المنظمة للبطولة منهم الطالبة منة محمدفتوح كلية الحاسبات والمعلومات والتي شاركت في طابور إفتتاح البطولة.



يُذكر أن بطولة العالم للمبارزة هي بطولة عالمية ينظمها الإتحاد الدولي للمبارزة (FIE)، وتعتبر ثاني أكبر بطولة في العالم في هذه اللعبات بعد دورات الألعاب الأوليمية .



جانب من المشاركة (1)



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