تقدم مركز بحوث الصحراء فى مؤشر سيماجو للبحث العلمى

حقق مركز بحوث الصحراء إنجازاً جديداً على مستوى التصنيفات العالمية، بإحرازه المركز 77 من 319 مؤسسة كترتيب عام على مستوى أفريقيا، والمركز 28 من 70 على مستوى مصر كترتيب عام في مؤشر سيماجو الدولي.

ويهتم مؤشر سيماجو بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشر مركب، يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة، تستند إلى أداء البحث، ومخرجات الابتكار، والتأثير المجتمعي، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث في قاعدة بيانات Scoups خلال عام التقييم. يذكر ان مركز بحوث الصحراء تم ادراجه في التصنيف منذ عامين نظرا للزيادة الملحوظة في عدد الأبحاث الدولية.

وبالنظر الى عدد الباحثين المنخفض لمركز بحوث الصحراء (700 باحث)، فان مؤشر الإنتاجية العلمية يعتبر مرتفع للمركز ويحتل مكانة متقدمة على مستوى الجمهورية إذا تم اخذ ذلك المعيار في الاعتبار.

الجدير بالذكر ان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الأبحاث الدولية والمصنفة في Scopus للمركز. وعلى سبيل المثال، عام 2000 كان عدد الأبحاث الدولية المنتجة من المركز 18 بحثا، وارتفع ذلك العدد تدريجيا ليصل اعلاها عام 2021 بعدد 174 بحثا، وفي عام 2022 وصل العدد حتى منتصف العام 106، ومتوقع تخطيه 200 بحث دولي بنهاية العام.