تعرف على سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعره بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.88 للشراء، 18.94 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.90 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.86 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.84 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: