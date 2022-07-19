اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تصل 44 درجة ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت بكافة الأنحاء

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:00 ص
تصل 44 درجة ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت بكافة الأنحاء الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل  ،  حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية،  معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى :
 
- الثلاثاء 19 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 
- الأربعاء 20 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة
 
- الخميس 21 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
- الجمعة 22 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
- السبت 23 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة