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تصادم سيارتين بطريق طنطا الزراعى فى الغربية دون وقوع إصابات

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:52 م
تصادم سيارتين بطريق طنطا الزراعى فى الغربية دون وقوع إصابات إسعاف - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهد طريق "طنطا الزراعي" أمام مدخل قرية إخناواي التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكى دون وقوع إصابات، مما أدى إلى توقف حركة مرور السيارات.
 
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل بطريق "طنطا الزراعي" أمام مدخل قرية إخناواي دون وقوع إصابات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث ورفع حطام السيارتين وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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