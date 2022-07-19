تسليم جميع جثث ضحايا حادث المنيا لذويهم باستثناء 3 جثث لم يتم التعرف عليهم

أعلنت مصادر صحية في المنيا عن تسليم جميع جثث ضحايا حادث الأتوبيس الذي إصطدم بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة بجانب الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا بمركز ملوي، صباح اليوم الثلاثاء، لذويهم عدا 3 جثث لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، فيما تقرر خروج 21 مصابا من بين 30 بعد تماثلهم للشفاء.

ومن بين المصابين الذين خرجوا من المستشفى 7 طلاب جميعهم من أبناء محافظة أسيوط وكانوا من ضمن ركاب الأتوبيس الذى كان قادما من محافظة سوهاج بجنوب الصعيد ومتجه إلى القاهرة.

وتحفظت سلطات الأمن فى المنيا على الأتوبيس والسيارة النقل المنكوبتين فى الحادث المروع، حيث إنتقل فريق من إدارة المرور للمعاينة ومعرفة أسباب وقوع الحادث ورفع آثاره لتسهيل حركة المرور، كما إنتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.

كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد زار المصابين بمستشفى ملوى التخصصى وكلف الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء، كما كلف ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بصرف إعانات عاجلة للمتوفين والمصابين طبقا للقانون.

وشهدت المنيا حادث آخر على الطريق الصحراوى الغربى حيث إنقلبت سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوى ونتج عن ذلك إصابة 14 عاملا جميعهم من مركز سمالوط وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق.