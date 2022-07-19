تداول 6242 طن بضائع عامة متنوعة و328 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 2471 طن بضائع عامة ومتنوعة، و97 شاحنة، 30 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 3771 طن بضائع عامة ومتنوعة، 231 شاحنة، 34 ملاكي

استقبل ميناء سفاجا العبارة عمان باجمالي 22 شاحنة بحمولة 288 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 ملاكي والسفينة امل باجمالي 99 شاحنة بحمولة 1988 طن بضائع عامة ومتنوعة و 26 ملاكي والسفينة الحرية 2 باجمالي 57 شاحنة بحمولة 1406 طن بضائع عامة ومتنوعة .

كما تم مغادرة السفينة امل باجمالي 85 شاحنة بحمولة 2245 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة بعدد 28 ملاكي، واستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة والعبارة سيناء باجمالي 6 شاحنة بحمولة 89 طن بضائع عامة و4 ملاكي و47 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 12 شاحنة بحمولة 226 طن بضائع عامة و 2 ملاكي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1444 راكب بموانئها المختلفة .