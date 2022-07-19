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تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:37 ص
تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو محور 26 يوليو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور26 يوليو، فقد تم إعادة فتح الطريق فى الإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان مع الأبقاء على التحويلات المرورية بالطريق منعا لظهور اى كثافات .

وتستمر الإدارة العامة للمرور في تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان فى إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوى إلى الطريق المستحدث الذى تم إنشاؤه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كيلو متر تقريباً ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى إتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


تحويلات مرورية

اخبار الحوادث

خدمات مرورية

محور 26 يوليو



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