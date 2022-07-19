وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الطائرة وهى من طراز "تي 50 اي جلودن إيجل" وهى صناعة كورية جنوبية تحطمت خلال إجراء تدريب تكتيكى فى منطقة "بلورا" بمقاطعة "جاوا الوسطى" بعد حوالي ساعة من إقلاعها من قاعدة "إسواهيودي" الجوية في مقاطعة "جاوة الشرقية" المجاورة، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الجيش إندان جيلانج.

وأضاف جيلانج أن القرويين عثروا على أجزاء من الطائرة التي أصيبت بأضرار بالغة في الأدغال، وتم انتشال جثة الطيار من موقع التحطم، ولم يعرف على الفور سبب وقوع الحادث.