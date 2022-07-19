اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل 15 يوما لضبطه بـ15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:26 ص
تجديد حبس عاطل 15 يوما لضبطه بـ15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر المستشار كريم  إيهاب وكيل نيابة منوف،وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 15 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب مصطفى البش معاون أول مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط ا.ج مسجل خطر وبحوزتة 15 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، وسلاح للدفاع عن تجارته الآثمة، ومبلغ مالى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

مركز منوف

ضبط عاطل

المنوفية

نيابة منوف



الموضوعات المتعلقة

حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 07:00 ص

حبس عاطل بسبب حيازته "حشيش" لتوزيعه على عملائه في الإسكندرية

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:37 م

حبس 6 أشخاص فى واقعة مصرع 2 وإصابة 5 بمشاجرة بين عائلتين بالشرقية

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:49 ص

حبس المتهمين بخطف شاب وطلب فدية مالية من أسرته بالهرم

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:34 ص

حبس طالب عقب ضبطه بحوزته عملات مقلدة قبل ترويجها بالمراغة شمال سوهاج

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:27 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة