تجديد حبس عاطل 15 يوما لضبطه بـ15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار كريم إيهاب وكيل نيابة منوف،وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 15 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات.