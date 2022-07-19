تأييد حبس مستريحة العمرانية 3 سنوات على خلفية اتهامها بالنصب

كتب أحمد الجعفرى

أيدت محكمة جنح مستأنف العمرانية حبس مستريحة العمرانية 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بالجيزة.

وكانت النيابة العامة بالعمرانية أحالت المتهمة إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامها بالاستيلاء على مبلغ 120 مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية في العمرانية.

اعترفت المتهمة بصحة الاتهام المنسوب إليها، وحرر عدد من الضحايا محاضر ضدها اتهموها بالنصب.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض عدد من المواطنين للنصب، واتهامهم سيدة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت إلى 120 مليون جنيه.

بإجراء التحريات تبين صحة الاتهام، واستيلاءها على المبالغ المالية من الضحايا، لاستثمارها، مقابل الحصول على أرباح شهرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسها.