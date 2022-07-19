اليوم السابع
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بوتين: لم يتم حل القضايا العالقة بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 07:19 م
بوتين: لم يتم حل القضايا العالقة بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه لم يتم حل القضايا العالقة بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
 
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد ندد بالعقوبات الغربية المفروضة ضد بلاده، وإنها تمثل تحديًا كبيرًا لروسيا، إلا أن بلاده لن تستسلم وستعمل على الخروج من هذا المأزق بشكل سريع باستخدام إمكاناتها.
 
وذكر بوتين- خلال رئاسته اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية في موسكو-أنه "مع إدراك الكم الهائل من الأزمات التي نواجهها بسبب العقوبات الاقتصادية، سنبحث عن حلول جديدة بشكل مكثف، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة للدولة الروسية التي تم إنجازها بالفعل، ونعمل على تطويرها بواسطة الشركات المحلية في الوقت الراهن"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.
 
وأقر بوتين بأن الخروج من مآزق العقوبات، مهمة صعبة للغاية، والسلطات الروسية تدرك ذلك جيدا.. وقال:إننا لا نستطيع أن نتطور بشكل منفصل عن بقية العالم، لكن الأمر لن يكون بهذه الطريقة، فمن المستحيل بناء أسوار ضخمة في عالمنا المفتوح اليوم.

بوتين

أوكرانيا

الحبوب

الموانئ



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