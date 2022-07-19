بعد حادث المنيا..تعرف على إجراءات يجب على سائقى النقل الثقيل اتباعها للحد من الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت العديد من الضوابط لتنظيم سير النقل الثقيل، بالإضافة الى العديد من التدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها على سائقي النقل الثقيل، لمنع وقوع الحوادث، بعد حادث تصادم أتوبيس وتريلا بالطريق الصحراوى فى المنيا ، وكذلك الحد من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص، والضوابط هي:

- الالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل.

- الالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.

- الالتزام بأماكن المواقف المصرح بها.

- مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق، بحد أقصى 2 طن.

- الالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل. - الالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل، وهي من 11 مساء حتى السادسة صباحا. - عدم السماح بحاملي المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى. - الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

وكان 23 مواطنا لقوا مصرعهم وأصيب 32 آخرين ، فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 55 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل وتم نقل جميع المتوفين والمصابين الى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.