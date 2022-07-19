بسبب إطلاق "رصاصة".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

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استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع شمال قطاع غزة عصر اليوم الثلاثاء، ونفلت وسائل إعلام فلسطينية، عن شهود عيان إن مدفعية الاحتلال قصفت موقع قبل أن تقوم طائرة استطلاع بقصف أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم قطاع غزة الآن حيث تقوم طائرة بقصف موقع في شمال قطاع غزة.

وزعم أن القصف جاء ردا على العثور على رصاصة في ممر المراهقين في مستوطنة "نتيف عسرا".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "عقب إطلاق رصاصة من قطاع غزة على إسرائيل، يقوم الجيش الاسرائيلي حالياً بقصف موقع في شمال قطاع غزة"، في حين أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال على تويتر، إلى أن "الرصاصة أصابت مبنى صناعياً".