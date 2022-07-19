بريطانيا تكشف النقاب عن مقاتلة جديدة "هايبر سونيك" في معرض فارنبره

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كشفت المملكة المتحدة عن طراز جديد من الطائرات الحربية المقاتلة الفرط صوتية (هايبر سونيك)، أطلقت عليها "كونسبت في- Concept V"، على هامش "معرض فارنبره الدولي للطيران" FIA2022 الذى افتتحت اعماله أمس الاثنين بعد توقف لأربعة أعوام.

وقالت مصادر بريطانية مشاركة في المعرض -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن "سلاح الطيران الملكي" البريطاني عبر ذراعه الفنية المعروفة بـ"مكتب القدرات السريعة" RCO، يشرف على أعمال تطوير الطائرة الفرط الصوتية الجديدة "كونسبت في"، وهي جزء من مشروع واسع النطاق يطلق عليه برنامج "المركبات الجوية الخارقة التجريبي" HVX، الذي يطوره المكتب بالتعاون مع "معمل علوم وتكنولوجيا الدفاع" Dstl، و"صندوق الاستثمار الأمني الاستراتيجي الوطني" NSSIF، بالإضافة إلى شركتي "ريأكشن إنجينز" و"رولز رويس" كشركاء صناعيين في المشروع.

وقالت شركة "ريأكشن إنجينز" -في بيان- إن "البرنامج (HVX) يتولى أعمال التصميمات لأنماط من المركبات الجوية الفرط صوتية التجريبية. وفي معرض فارنبره الدولي للطيران كُشف النقاب عن المقاتلة ذات محرك فرط صوتي واحد (كونسبت في) وتلك المركبة النموذجية واحدة من بين عدد من الطرز التصميمية التي تخضع لعملية تطوير نشطة في إطار البرنامج".

ولم تذكر الشركة أي تفصيلات بشأن سرعة الطائرة الفرط صوتية (هايبر سونيك) الجديدة. المعروف أن المركبات الجوية الفرط صوتية تتجاوز خمسة أمثال سرعة الصوت (5 ماخ).

وأشارت الشركة إلى أن برنامج HXV "تأسس من إجل إجراء تطوير سريع وحيوي للتقنيات الفرط صوتية/ ذات السرعات التي تفوق سرعة الصوت، ويتضمن ذلك التصميمات المحركات النفاثة المتطورة، ونظم الإدارة الحرارية المبتكرة، وأنماط المركبات المتقدمة. وقد تم الشروع حالياً في حملة اختبار تجريبية واسعة النطاق على المحرك".

وأوضحت أن الهدف الحالي لبرنامج HXV يتركز في تحقيق النضج التكنولوجي بما يساعد على اتخاذ خطوات للأمام في سبيل تخفيض كلفة تطوير مركبة جوية فرط صوتية/ خارقة السرعات قابلة للاستخدام المتكرر، مؤكدة أن "تقنيات تكنولوجيات ريأكش إنجينز المتمثلة في محركها الجديد الصاروخي النفاث المدمج المبرد (SABER)، إلى جانب تقنيات المحرك الدوار تعد ركائز رئيسية للبرنامج. كما أنه بالتعاون مع تكنولوجيات شركة (رولزرويس) في مجال توربينات الغاز، فإن ذلك يوفر لنا قدرات لا تقارن للمضي في قدماً لمواجهة التحديات ذات الصلة بالطيران الفرط صوتي خارق السرعات".

ولفتت المصادر البريطانية المشاركة فى معرض فارنبرة إلى أنه من المتوقع توسيع نطاق برنامج HVX ليشمل شركات أخرى متخصصة في صناعات الطائرات والفضاء.

افتتح "معرض فارنبره الدولي للطيران" أمس نسخته الـ52 في مدينة هامبشاير البريطانية، ويتوقع مراقبون أن يشهد اقبالاً ملحوظاً من العارضين والوفود الرسمية والعسكرية والشركات الدفاعية والتكنولوجية. وقد استقطبت الدورة السابقة له في 2018 أكثر من 1500 شركة عارضة من 48 دولة، وشاركت 79 من بين أكبر 100 شركة عالمية كبرى متخصصة في صناعات الطيران والفضاء، وتجاوزت نسبة المشاركة من خارج المملكة المتحدة 70 في المائة. وبلغ عدد الوفود الرسمية المدنية والعسكرية 156، وزاره أكثر من 80 ألف زائر من 90 دولة، وحقق مستوى قياسياً من الصفقات المبرمة على هامشه بلغت 192 مليار دولار، بزيادة اقتربت من 3 أمثال عمّا سُجل في 2016 حين بلغت 5ر67 مليار دولار.