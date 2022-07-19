بريطانيا تشهد أسخن ليلة فى تاريخها.. و"ميرور": الحرارة تخطت جامايكا والمالديف

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت المملكة المتحدة أكثر لياليها حرارة على الإطلاق في الوقت الذي تستعد ليوم آخر غير مسبوق يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في موجة حر تفاقمت بسبب تغير المناخ.

وفقا لصحيفة ميرور، توقع مكتب الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض أجزاء إنجلترا ، حيث يوجد تحذير من الحرارة الشديدة ، مما سيجعل البلاد أكثر سخونة من جامايكا وجزر المالديف وبربادوس.

أصبحت موجات الحر أكثر سخونة وأطول وأكثر تواتراً بسبب الانهيار المناخي، وحذر الخبراء من الحاجة إلى تكييف المنازل والمدن في المملكة المتحدة مشيرين الى ان درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع.

ستتأثر معظم طرق النقل عبر إنجلترا وويلز بالطقس الحار يوم الثلاثاء ، وفقًا لـسكك الحديد الوطنية حيث يُنصح العملاء بالسفر فقط إذا كان ذلك "ضروريًا للغاية"، وقال مسئولون: "ستكون هناك تأخيرات وإلغاءات وتغييرات في اللحظة الأخيرة على خدمات القطارات بسبب الحرارة القياسية غير المسبوقة في تلك الأيام".

وقال وزير النقل ، جرانت شابس ، إن المشكلات المتعلقة بالسكك الحديدية والطرق ستستمر لعقود خلال موجات الحر الشديدة.

وردا على سؤال حول المدة التي ستستغرقها تحسين البنية التحتية الحالية للسكك الحديدية لتكون أكثر مرونة، قال لشبكة سكاي نيوز: "عقود ، في الواقع ، لتحل محلها كلها.. هناك عملية طويلة لاستبدالها وترقيتها لتحمل درجات الحرارة، سواء كانت شديدة الحرارة أو في بعض الأحيان أكثر برودة مما اعتدنا عليه، وهذه هي تأثيرات الاحتباس الحراري."

وقالت هيئة النقل في لندن (TfL) إن شبكة السكك الحديدية في لندن ستعمل أيضًا على تشغيل خدمة مخفضة يوم الثلاثاء بسبب قيود السلامة الموضوعة للتعامل مع الحرارة.

في نفس السياق، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تنبيهًا من المستوى 4 لصحة الحرارة - وُصف بأنه "حالة طوارئ" - والمملكة المتحدة تحت أول تحذير من الحرارة الشديدة الحمراء لجزء كبير من إنجلترا ، صادر عن مكتب الأرصاد الجوية.