اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 06:21 م
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بريطانيا تحترق.. النيران تلتهم المنازل فى مقاطعة "كنت" بسبب الحرارة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:56 م
بريطانيا تحترق.. النيران تلتهم المنازل فى مقاطعة "كنت" بسبب الحرارة حرائق -أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى وأحمد عرفة

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قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن النيران وصلت إلى المنازل في مقاطعة كنت البريطانية الواقعة في جنوب شرق المملكة المتحدة، ما دفع السلطات البريطانية للاستنفار بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية فى مقاطعة كنت.

 

واندلعت حرائق الغابات في جميع أنحاء جنوب إنجلترا اليوم حيث شهدت بريطانيا أشد أيامها حرارة على الإطلاق حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) وسط تزايد فوضى السفر بالسكك الحديدية وأغلقت المدارس مرة أخرى في درجات الحرارة الشديدة.

 

اندلع حريق عشب ضخم في وينينجتون، شرق لندن ، ودمر منزلين على الأقل - بينما استولت حرائق كبيرة أيضًا على الأراضي المجاورة في أبمينستر وعبر نهر التايمز في دارتفورد في كينت، كما كان هناك حريق كبير في زنور في كورنوال.

 

وتواجه دول غرب أوروبا درجات حرارة أكثر شدة وقسوة اليوم الثلاثاء مع اتجاه موجة الحر الشديدة شمالا.

 

ففي فرنسا والمملكة المتحدة، أُطلقت تحذيرات من الحرارة الشديدة بينما سجل شمال إسبانيا درجات حرارة بلغت 43 درجة مئوية أمس الاثنين.

 

وفي جنوبي إسبانيا فر ما يربو على 3200 شخص من حرائق في تلال ميخاس، على الرغم من تمكن البعض من العودة في وقت لاحق.


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حرائق الغابات

حرائق بريطانيا

اليوم السابع بلس



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