بالخطوات.. تعرف على كيفية استخراج شهادة التخرج وإخلاء الطرف من جامعة القاهرة

1- إخلاء طرف من مكتبة الكلية

2- إخلاء طرف من المكتبة المركزية بالجامعة

3- التقدم لإدارة شئون الخريجين بالكلية لسحب الملف

4- استخراج بيان نجاح وتقديم طلب بعدد شهادات التخرج المطلوبة ولا يتم توقيع أو اعتماد الشهادة أو بيان النجاح إلا بعد التأكد من استيفاء الطالب لاستمارة 104 بنفسه وتكون صحيحة مع عدم وجود متأخرات على الطالب

5- أداء الطالب الدورة العسكرية بنجاح وإحضاره إخلاء طرف من التربية العسكرية باجتيازه الدورة

6- سداد الطالب الرسوم المقررة إلكترونيا.

وهذه الإجراءات المتبعة لاستلام ملف الخريج وهى

- يقوم الخريج بدفع رسوم سحب الملف على رابط خدمات الكلية والدفع إلكترونيا

- يسلم الايصال مع صورة من البطاقة الشخصية ، مع إخلاء الطرف من مكتبة الكلية والمكتبة المركزية

- يتقدم الخريج لقسم الخريجين ويسلم له الملف ، ويقوم بالتوقيع فى سجلات الخريجين باستلامه لملفه

وفيما يخص خطوات استخراج شهادة التخرج والتقديرات لأول مرة:-

- احضار طلب من إدارة الخريجين يدون فيه عدد شهادات التخرج أو التقديرات وتحديد نوعيتها" عربى – انجليزى" والحصول على تأشيرة على الطلب من شئون الطلاب ويدون بها أن الخريج ليس عليه أية متأخرات سواء مالية أو تربية عسكرية أو تكميلى.

- احضار عدد صور شخصية للخريج " على أن تكون الصور متطابقة مقاس 4 *6 " طبقا للعدد المطلوب توقع وتختم

- احضار أصل وصورة اثبات الشخصية للخريج" بطاقة أو كارنيه النقابة"

- دفع رسوم عن كل شهادة واحضار إيصال عن طريق الدفع الإلكترونى ويقدم الطلب شاملا الصور وصورة بطاقة الرقم القومى لإدارة شئون الخريجين وتسلم الشهادة المطلوبة للخريج فى الفترة التي تحددها إدارة الخريجين

- على الخريج أن يتوجه إلى الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة لاعتماد الشهادات وذلك بعد اعتماد النتائج من رئيس الجامعة.