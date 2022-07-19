انقلاب سيارة ملاكى بترعة الإسماعيلية والبحث عن قائدها

الإسماعيلية- صبرى غانم

سقطت سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، والبحث جار عن قائدها وآخرين فى المياه.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وتكثف قوات الإنقاذ النهرى من جهودها للبحث عن جثة قائد السيارة ومن كان برفقته أثناء سقوط السيارة فى الترعة إن وجد.

كما تكثف إدارة مرور الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية من جهودهما لاستخراج السيارة من مياه ترعة الإسماعيلية.