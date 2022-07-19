اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:58 م
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المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: نتوقع وفيات إضافية بسبب موجة الحرارة فى أوروبا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:38 م
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: نتوقع وفيات إضافية بسبب موجة الحرارة فى أوروبا حرائق - ارشيفيه
كتب أحمد عرفة

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توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حدوث وفيات إضافية بسبب موجة الحرارة في أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في أوروبا تصل ذروتها اليوم.

وتدمر موجة الحر التى  تضرب أوروبا منذ أيام بسبب كتلة من الهواء الدافئ من الصحراء والتى اتجهت بالفعل إلى فرنسا والمملكة المتحدة وتسببت فى أضرار بالغة من حرائق ووفيات فى البرتغال وإسبانيا.

ولكن كما لو لم يكن هذا كافيا لأوروبا، فقد انضم الجفاف إلى موجة الحر الشديدة والحرائق التى تتعرض لها القارة العجوز ، ودمر المحاصيل بينما لا يزال ملايين الأطنان من الحبوب غير قادرة على مغادرة أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ، مما أثار مخاوف بشأن التهديد الذى يواجه الامدادات الغذائية فى العالم.


فرنسا

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