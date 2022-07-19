ووصفت أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل مع زعماء دولتى غرب البلقان حسبما أشارت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، هذه اللحظة بـ "التاريخية" مضيفة "هذا ما ينتظره شعبا الدولتين منذ فترة طويلة وقد عملوا بجد من أجله وهذا ما يستحقونه".

يشار إلى أن مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى منذ 2005 وألبانيا منذ 2014.

وأشاد رئيس الوزراء الألبانى إيدي راما بالجهود التى بذلتها فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون خلال الرئاسة الدورية لبلاده للاتحاد الأوروبى لصياغة حل وسط مقبول من سكوبيى وصوفيا.

وأكد رئيس الوزراء المقدوني ديميتار كوفاسيفسكي في خطاب أن هذه بداية جديدة لمنطقة غرب البلقان وسينعم فيها بالازدهاروالتقدم، ونوه إلى أن مفاوضات الانضمام إلى التكتل ستكون طويلة وسيتعين التصديق على العضوية من قبل الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت أمس الاثنين، على بدء محادثات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية بشأن انضمامهما للتكتل بعد أن توصلت سكوبيي إلى تسوية خلاف طويل مع جارتها بلغاريا العضو في الاتحاد.



