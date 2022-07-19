المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة كمية من الحشيش والهيروين لترويجها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بمصنع ملابس بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 1245 جنابات قسم ثان العاشر لسنة 2022، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى, وعضوية المستشارين محمد احمد السيد, وسامى زين العابدين, والولىد حسين مكى وأمانه سر يامن محمود واسلام محجوب.,



كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، قد تلقى. معلومات تفيد قيام "محمد ا ع،" 30عاما مقيم العاشر من رمضان عامل بمصنع ملابس بمدينة العاشر من رمضان بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

أكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤؤف مدير المباحث الجنائية صحه تلك المعلومات وأنه يتخذ من عمله ستارا لنشاطه الاجرامى ومن المنطقة الجبلية المتاخمة للعاشر مقرا لممارسة نشاطه غير المشروع، فتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين.

تم إحالته للنيابة والتى قدمته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.