المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور مركز إصلاح وتأهيل القناطر "نساء"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استقبل مركز إصلاح وتأهيل القناطر "نساء" بقطاع الحماية المجتمعية، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووفد من أعضاء المجلس، حيث قام الزائرين بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المستشفى، والعيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية واطلعوا على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزيلات.

كما تفقدوا معارض الأثاث الخشبى والمشغولات اليدوية والملابس الجاهزة ومصنع الملابس، بالإضافة إلى عدد من مرافق المركز من بينها (أماكن الشعائر الدينية – مبنى الحضانة – منطقة ألعاب الأطفال - الفصول التعليمية –غرفة هوايات الموسيقى – الأنشطة الرياضية)، والمرور على أماكن الإعاشة والإطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزيلات التى توفر الإحتياجات اليومية.

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.