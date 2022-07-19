اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: توفير 74 فرصة عمل فى مجال صناعة السيراميك بالسويس

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:55 ص
القوى العاملة: توفير 74 فرصة عمل فى مجال صناعة السيراميك بالسويس محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية القوى العاملة بالسويس ، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 74 فرصة عمل بشركة كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس - عتاقة ، على 13 مهنة مختلفة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.
 
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم ألا يقل السن عن 22 سنة ، ومؤهل متوسط وبدون ، ولا يشترط الخبرة ، وسوف يحصل المتقدم على مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت يحدد حسب المقابلة ، وتأمينات إجتماعية . 
 
وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية ، أن المهن المطلوبة تتمثل في : 30 فنى فرز، و6 فنى خطوط إنتاج، و5 فنى صالة عامة، و2 فنى إعداد وتحضير، و 4 فنى إنك جيت، و 6 فنى تكنو حراري، و5 فنى أفران حرارية، ومراقب تسليم إنتاج، وفنى لحام، و6 امين مخازن، و3 مراقب أمن، و2 مراقب أمن صناعي، و3 عامل عادى .
 
وأضاف مدير المديرية ، أنه سوف يتم استلام الطلبات حتى 15 أغسطس القادم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .
 
 
 

القوى العاملة

وظائف القوى العاملة

وظائف بالسويس

فرص عمل بالسويس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة