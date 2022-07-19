القوى العاملة: توفير 74 فرصة عمل فى مجال صناعة السيراميك بالسويس

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بالسويس ، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 74 فرصة عمل بشركة كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس - عتاقة ، على 13 مهنة مختلفة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم ألا يقل السن عن 22 سنة ، ومؤهل متوسط وبدون ، ولا يشترط الخبرة ، وسوف يحصل المتقدم على مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت يحدد حسب المقابلة ، وتأمينات إجتماعية .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية ، أن المهن المطلوبة تتمثل في : 30 فنى فرز، و6 فنى خطوط إنتاج، و5 فنى صالة عامة، و2 فنى إعداد وتحضير، و 4 فنى إنك جيت، و 6 فنى تكنو حراري، و5 فنى أفران حرارية، ومراقب تسليم إنتاج، وفنى لحام، و6 امين مخازن، و3 مراقب أمن، و2 مراقب أمن صناعي، و3 عامل عادى .

وأضاف مدير المديرية ، أنه سوف يتم استلام الطلبات حتى 15 أغسطس القادم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .