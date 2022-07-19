القبض على 27 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 27 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و1950 جراما من مخدر الهيروين، و125 جراما من مخدر البودر، و895 جراما من مخدر الحشيش، و1790 جراما من مخدر الشادو، و225 جراما من مخدر البانجو، و90 جراما من مخدر الاستروكس، و15 جرام من مخدر الأيس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.