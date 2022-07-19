اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:10 م
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القبض على المتهم بسرقة فتاة عربية بالإكراه فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:51 م
القبض على المتهم بسرقة فتاة عربية بالإكراه فى مدينة 6 أكتوبر ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بسرقة فتاة تحمل جنسية دولة عربية في مدينة 6 أكتوبر، كما تم ضبط صديقه لمشاركته في ارتكاب الجريمة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم تعرف على المجني عليها عبر برنامج تعارف، وعرض عليها التنزه بصحبته، وعقب ذلك سرقها بالإكراه.

 

تقدمت فتاة تحمل جنسية دولة عربية، ببلاغ إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، اتهمت فيه شاب حددت هويته بسرقتها بالإكراه، وذكرت أنها تعرفت عليه عبر برنامج تعارف، ثم عرض عليها التنزه خلال تواجدها بفندق في العجوزة، وحضر وبصحبته صديقه يقود سيارة ملاكي، وخلال سيرهم بمدينة 6 أكتوبر، فوجئت به يتشاجر معها، وهددها بسلاح أبيض، ثم استولى على مبلغ مالي وهاتفها المحمول ماركة أيفون.

 

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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