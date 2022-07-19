القائمة الكاملة لأسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بمقطورة فى المنيا

شهد الطريق الصحراوى الشرقى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا في مركز ملوى بمحافظة المنيا، ونتج عن ذلك مصرع 23 شخصا وإصابة 33 آخرين.

وحصل اليوم السابع على أسماء المصابين والمتوفين بالحادث وتبين أنهم: منى عبده على 55 سنة من محافظة أسيوط مصابة بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وكسر مفتوح بالذراع الأيمن، ومحمد فرج فهمى 24 سنة من محافظة سوهاج مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيمن وإشتباه كسر بالضلوع وجرح قطعى بالرأس، وسارة نصحى عبدالعليم 33 سنة تقيم أسيوط إشتباه كير بالساق اليسرى وجرح قطعى بالوجه، عمر مصطفى محمود 20 سنة طالب بقيم أسيوط إشتباه كسر بالساق اليسرى ونزيف داخلى بالبطن، واحمد مختار محمد35 سنة مندوب مبيعات يقيم أسيوط مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن، وجرح أعلى العين اليمنى، عامر يوسف سعد 56 سنة يقيم أسيوط مصاب بغيبوبة تامة، ويمون ميلاد جاد 31 سنة مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى وإشتباه كسر بالحوض، وأمير عامر يوسف 35 سنة يقيم أسيوط، مصاب باشتباه مابعد الإرتجاج وكسر بالعمود الفقرى، مروه مصطفى أحمد 22 سنة طالبة تقيم أسيوط، مصابة بجرح قطعى بالوجه اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وقطب حسين مصطفى 50 سنة مقاول ويقيم الجيزة مصاب بغيبوبة تامة، وعبدالله أحمد جودة 11 سنة طالب يقيم أسيوط مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه مابعد الارتجاج.

كما أصيبت كرستين فهمى حبيب، 25 سنة تقيم أسيوط، مصابة بإشتباه مابعد الإرتجاج وجرح قطعى بالرأس، ومحمد جمال توفيق، 26 سنة يقيم أسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد بلال شحاته 15 سنة طالب يقيم أسيوط، مصاب بجرح بالوجه وجرح بالرأس واشتباه مابعد الارتجاج، وطفلة مجهولة الأسم والعنوان 6 شهور كسر مضاعف بالذراع اليمنى، وأمين محمد ماهر 19 سنة طالب كسر مضاعف بالساق اليسرى ويقيم أسيوط، وجمال عبدالنبى عجمى 55 سنة يقيم أسيوط مصاب بغيبوبة كاملة، ومحمد على إسماعيل 27 سنة معاون شرطة ويقيم سوهاج مصاب بجرح باليد اليمنى، ومينا أنور صبحى 23 سنة طالب يقيم أسيوط جرح بالرأس وإشتباه مت بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالساق اليمنى، كيرلس وجيه صبحى 29 سنة طبيب بشرى ويقيم أسيوط كدمات شديدة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، ورحاب زايد طلبة 42 سنة القاهرة مصابة بإشتباه كسر بالساق اليمنى وإشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب حربى سعد تادروس 71 سنة ويقيم أسيوط مصاب بجرح بالوجه وجرح بالرأس، وحازم عبدالرحيم عبدالتواب 29 سنة يقيم أسيوط مصاب بإشتباه مابعد الإرتجاج وجرح بالرأس، ومحمد أحمد دياب 20 سنة يقيم أسيوط مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، عاصم أسامة محمد 20 سنة طالب ويقيم أسيوط مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالكتف الأيمن، ومحمد هشام محمد 19 سنة طالب يقيم أسيوط مصاب بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وعمر محمود عبداللطيف 21 سنة طالب، يقيم أسيوط مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمة بالوجه، ويوسف محمد عبدالخالق 21 سنة طالب يقيم أسيوط مصابا بجرح بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالله صلاح تونى 21 سنة يقيم أسيوط مصاب بجرح في الوجه وسحجات وكدمات متقرقة بالجسم، مصطفى أحمد عبدالعال 64 سنة أسيوط مصاب يسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، ويوسف قطب حسين 18 سنة يقيم الجيزة مصاب بسحجات وكدمات متفقرة بالجسم، عماد ثروت فتحى 47 سنة سائق يقيم شبرا مصاب بإشتباه كسر بالفدم اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما نتج عن الجادث وفاة ليلى محمد مرعى 65 سنة وتم نقلها مشرحة ملوى التخصصى، محمود حمدى محمود 27 سنة طبيب بيطرى يقيم أسيوط، وأحمد بهاء الدين عبدالعزيز 35 سنة موظف ويقيم أسيوط، تم نقله لمشرحة المنيا العام ، عمر أحمد محمود شلبى 37 سنة سوهاج تم نقله لمشرحة المنيا العام.

بالإضافة إلى 16 جثة مجهولين الهوية من بينهم 4 سيدات 12 جثة للذكور جار التوصل إلى هويتهم وعناوينهم تم نقل 2 جثة إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص العام و4 جثامين تم نقلهم إلى مشرحة المنيا العام و5 مشرحة ملوى و5 جثامين تم نقلهم لمشرحة ملوى التخصصى.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 45 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالمنيا بـ10 سيارات لنقل المصابين وتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعى من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوى الشرقى بمركز ملوى، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول والتعرف على الأسباب الاولية للحادث والوقوف علي اعمال نقل المصابين حيث انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث

رافق المحافظ عدد من قيادات مديرية الأمن واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوى ودكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الأسعاف.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلى أن السيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى محافظة القاهرة.