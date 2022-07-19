العربية: الحرائق تقترب من المناطق السكنية فى مقاطعة كينت البريطانية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب حرائق تقترب من المناطق السكنية في مقاطعة كينت البريطانية.

وتضرب أوروبا منذ أيام موجة حارة بسبب كتلة من الهواء الدافئ من الصحراء والتى اتجهت بالفعل إلى فرنسا والمملكة المتحدة وتسببت فى أضرار بالغة من حرائق ووفيات فى البرتغال وإسبانيا.

ولكن كما لو لم يكن هذا كافيا لأوروبا، فقد انضم الجفاف إلى موجة الحر الشديدة والحرائق التى تتعرض لها القارة العجوز ، ودمر المحاصيل بينما لا يزال ملايين الأطنان من الحبوب غير قادرة على مغادرة أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ، مما أثار مخاوف بشأن التهديد الذى يواجه الامدادات الغذائية فى العالم.