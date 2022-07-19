اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:45 م
أكرم القصاص
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العراق يعلن انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة داعش

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:01 م
العراق يعلن انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة داعش الجيش العراقي - أرشيفية
وكالات

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أعلنت خلية الإعلام الأمني فى العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة.


وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه"وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعمل أمني مشترك، انطلقت فجر، اليوم الثلاثاء، المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال قره چوخ".


وأضافت أن"العملية التي انطلقت شاركت فيها قطعات من الفرقتين 14 و16 وتعزيز من رعائل الدبابات، وقطعات قوات البيشمركة من بينها قطعات زيرفان وقطعات المحور السادس، وقوات من جهاز مكافحة الإرهاب ، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".


وتابعت أن"هذه العملية المهمة جاءت ضمن العمل المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وفق التفاهمات الأمنية، لدحر الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".

 

 


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