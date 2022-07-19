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الصور الأولى لحادث مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انهيار حفرة بقنا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:20 م
الصور الأولى لحادث مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انهيار حفرة بقنا جانب من الحادث
قنا - صابر سعيد

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ينشر اليوم السابع الصور الأولى من حادث مصرع 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انهيار حفرة علي بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط بقنا.
 
كان قد تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انتشال جثث 6 أشخاص في انهيار حفرة بقرية العركي في مركز فرشوط شمال قنا.
 
وأسفرت الواقعة عن مصرع مريم جميل،40 عاما، ابنوب نشأت، 35 عاما،هاني جميل حكيم.، عاما، فادى جميل حكيم، 35 عاما، بركات نشات رسمى، 35 عاما، رسمى نشات رسمى، 32 عاما.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي وجاري نقل الجثث.
 
 
جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث (3)

جانب من الحادث (4)
جانب من الحادث (4)

جانب من الحادث (5)
جانب من الحادث (5)

 


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