الشباب والرياضة تكرم بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى باستاد الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية حفل تكريم بطلة مصر في ألعاب القوى بسنت حميدة، اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية الدولي، تحت أشراف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسيف الله شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى المصري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لحصولها على لقب بطلة العالم، والحصول علي الميدالية الذهبية.

كانت العداءة المصرية بسنت حميدة، نجحت فى التتويج بالميدالية الذهبية فى منافسات 200 متر عدو ألعاب القوى، بدورة ألعاب البحر المتوسط، بمدينة وهران الجزائرية، واحتلت بسنت حميدة المركز الأول بـ22.47 فى رقم أوليمبى جديد، لتحصد الميدالية الذهبية الثانية لمصر، بعدما سبق وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

وتقدمت بسنت في ظل ابتعادها خلال فترة الإصابة التي لحقت بها قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ولكنها استعدت للبحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات، منها بطولة التشيك الدولية و بطولة العالم، واستعداد فى صربيا.