السجن 5 سنوات للمتهم بتزوير وثائق تأمين سيارات لتقديمها للمرور بالإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسى سراج الدين سكرتير المحكمة السيد الوزيري بالسجن 5 سنوات للمتهم " ه.م.ال" لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية رقم 21796 لسنة 2009 جنايات قسم شرطة الرمل اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهم " ه.م.ال" بالتزوير مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية لأحد الجمعيات التعاونية وهي عدد 10 وثائق تأمين على سيارات بأن قلد ختم الجمعية وختم شعار الجمهورية وهي وحدتي مرور أبيس والعجمي علي غير الحقيقة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.