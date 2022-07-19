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الرئيس الصربى يستقبل الرئيس السيسى بمطار بلجراد

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:28 م
الرئيس الصربى يستقبل الرئيس السيسى بمطار بلجراد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العاصمة بلجراد.
 
واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى دولة المانيا اليوم، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة ثنائية رسمية الاولى من نوعها وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي " ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.
 
كما سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها إلقاء كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.

السيسى

الرئيس السيسى

صيربيا

بلجراد

اليوم السابع بلس



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