الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أحمد عويس؛ للتعزية في وفاة وكيل وزارة الخارجية الأسبق الدكتور أحمد السيد عوضين، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.