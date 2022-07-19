الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أحمد عويس؛ للتعزية في وفاة وكيل وزارة الخارجية الأسبق الدكتور أحمد السيد عوضين، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:11 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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