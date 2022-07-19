اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:06 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:11 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أحمد عويس؛ للتعزية في وفاة وكيل وزارة الخارجية الأسبق الدكتور أحمد السيد عوضين، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

وزارة الخارجية



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