بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس الكولومبى أيفان دوك ماركيز، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى لسفارة الجمهورية الكولومبية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس الكولومبى أيفان دوك ماركيز، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى لسفارة الجمهورية الكولومبية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة