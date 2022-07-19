الرئيس السيسى يختتم زيارته لألمانيا ويتوجه إلى صربيا ويلقى كلمة بجامعة بلجراد

كتب محمد الجالى

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى دولة ألمانيا اليوم الثلاثاء، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة ثنائية رسمية الأولى من وعها وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي " ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها إلقاء كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.