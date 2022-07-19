اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:37 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى: لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحل السياسى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 07:00 م
الرئيس السيسى: لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحل السياسى.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يؤكد لوزيرة الخارجية الألمانية: لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحل السياسى.. الرئيس: نتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألمانى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات.. أنالينا بيربوك تؤكد التزام حكومة بلادها بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى كل المجالات.. الرئيس يشارك فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية: مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل رؤية مصر 2030.
 

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ـ الرئيس السيسى يؤكد لوزيرة الخارجية الألمانية: لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحل السياسى.. الرئيس: نتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألمانى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات.. أنالينا بيربوك تؤكد التزام حكومة بلادها بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى كل المجالات.. الرئيس يشارك فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية: مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل رؤية مصر 2030
 

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اليوم السابع
 

 


الرئيس السيسى

الخارجية الألمانية

مصطفى مدبولى

اقتصادية قناة السويس

الحوار الوطنى

الطريق إلى الجمهورية الجديدة

مصر 2030





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