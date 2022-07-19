اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:26 م
أكرم القصاص
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الرئيس التونسي: جهات مناوئة لسيادة الشعب تحاول إفشال موعد الاستفتاء

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:24 م
الرئيس التونسي: جهات مناوئة لسيادة الشعب تحاول إفشال موعد الاستفتاء الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن القانون سيطبق على كل من سيحاول بأي طريقة كانت، المساس بحق الشعب صاحب السيادة بالتعبير عن إرادته بكل حرية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى يصدع الشعب بكلمته الفصل.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد، اليوم الثلاثاء برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، حيث تم تناول عمل الحكومة في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وركز الرئيس التونسي، خلال اللقاء، على ضرورة التزام الجميع بالقانون، منبهًا إلى أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخي المهم بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق.

 


الرئيس التونسي

موعد الاستفتاء

موعد الاستفتاء التونسي

تونس



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