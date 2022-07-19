اليوم السابع
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الدفاع الروسية: أجلينا نحو 2.7 مليون شخص عن مناطق القتال في أوكرانيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:03 ص
الدفاع الروسية: أجلينا نحو 2.7 مليون شخص عن مناطق القتال في أوكرانيا الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن روسيا ورغم عراقيل كييف، أجلت حوالي 2.7 مليون شخص عن أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك إلى روسيا.


وقال ميزينتسيف، وفقا على قناة "روسيا اليوم" الفضائية إنه "على الرغم من العراقيل التي وضعها نظام كييف تم خلال اليوم الماضي ودون مشاركته إجلاء 24623 شخصا، بينهم 4496 طفلا، إلى الأراضي الروسية من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس، وما يصل إلى 2668072 شخصا منذ بداية العملية العسكرية بينهم 422722 طفلا".


وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن حوالي 430 ألف سيارة خاصة عبرت الحدود الروسية وأن أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين تعمل في روسيا.


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