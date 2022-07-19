الداخلية تضبط استديو تسجيل صوتى غير مرخص بالدقى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، حيث يقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية مُسجلة داخل الإستوديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الإستوديو المشار إليه ، وأمكن ضبط (مسئول أعمال المونتاج) وبتفتيش مكونات الإستوديو فى حضوره تم ضبط ( لاب توب مُحمل عليه " مجموعة من الأغانى يتم إعدادها داخل الإستوديو –برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية – مايك صوت يستخدم فى أعمال التسجيل الصوتى داخل الإستوديو – سماعة رأس تستخدم أثناء التسجيل بالإستوديو – ميكسر صوت يستخدم أثناء التسجيل بالإستوديو –كارت صوت يستخدم للتسجيل داخل الإستوديو – فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل بالإستوديو) وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مسئول أعمال المونتاج بالإستوديو المشار إليه وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب الإستوديو بقصد تحقيق الربح المادى.