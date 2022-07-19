اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:06 ص
أكرم القصاص
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الحماية المدنية تسيطر على حريق في كرموز بالإسكندرية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:37 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق في كرموز بالإسكندرية حريق - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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تمكن رجال الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق شب في بعض المخلفات  بحارة المرصفي متفرع من شارع باب الملوك ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية.
كانت غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق بحارة المرصفي بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، وعلى الفور انتقل ضباط قسم كرموز ترافقهم سيارات قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ .
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل وصول النيران إلى المباني المجاورة وتبريد مكان اللهب دون وقوع أي إصابات بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

أخبار الإسكندرية

حريق كرموز

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