وذكرت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية، أنه أقيم سياج أمني حول مجمع البرلمان بدعم من القوات المسلحة؛ بهدف حماية البرلمانيين الذين يطالبون بتقديم الترشيحات اليوم.

كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان بسياج أمني، بالإضافة إلى تطويق أفراد القوات المسلحة المنطقة بشكل مستمر.

ويتنافس على منصب الرئاسة، الرئيس المؤقت رانيل ويكرمسينج وأنورا كومارا ديساناياكا ودولاس ألاهابيروما.

وكان رئيس البرلمان السريلانكى ماهيندا يابا أبيواردينا قد أعلن، السبت الماضي، الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب رئيس سريلانكا، ليؤدي رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا.