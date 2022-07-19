اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:06 م
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الجيزة تتسلم 4 أطنان من لحوم أضاحى الأوقاف لتوزعها على الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:14 م
الجيزة تتسلم 4 أطنان من لحوم أضاحى الأوقاف لتوزعها على الأسر الأولى بالرعاية لحوم صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، تسلم مديرية أوقاف الجيزة الدفعة الثانية من لحوم أضاحى الأوقاف بواقع 4 أطنان؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى نطاق المحافظة.
 
ولفتت الوزارة إلى أن الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، حضرت استلام لحوم الأضاحى، حيث أكدت أن مشروع لحوم أضاحى الأوقاف يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
 
وشددت الوزارة على القائمين على عملية التوزيع في كل محافظة، بعدم تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، والاكتفاء بالصور التوثيقية لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع، وإعطاء لحوم صكوك الأضاحى للمستحقين، والحفاظ على كرامة الآخذ وإعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأى نوع من التصوير أو الحرج، والوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، قائلة: "لنؤدى جميعا الأمانة التى تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا".
 
وقالت وزارة الأوقاف، في توجيهاتها للعاملين على توزيع لحوم صكوك الأضاحى: "جميعنا فى خدمة المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، وهذا حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم".

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