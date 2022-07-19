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الجسر الجوى ينقل 2060 حاجا على متن 9 رحلات من جدة والمدينة اليوم

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:47 ص
الجسر الجوى ينقل 2060 حاجا على متن 9 رحلات من جدة والمدينة اليوم مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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تسير شركة مصرللطيران اليوم الثلاثاء 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلة واحدة من جدة إلي برج العرب ورحلتين جويتين من المدينة المنورة إلى القاهرة.
 
 
وأضافت الشركة في بيان لها أن الحجاج العائدون علي متن هذه الرحلات يبلغ عددهم 2060 حاجًا من حجاج شركات السياحة وبعثة الداخلية وقرعة القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والبحر الأحمر والأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.
 
 

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