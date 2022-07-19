الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أحكام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2022، حيث أصدرت المحكمة أحكامها في 8 دعاوي قضائية.

أبرزها: الدعوى رقم 56 لسنة 35 قضائية "دستورية" والدعوى رقم 86 لسنة 38 قضائية "دستورية، والدعوى رقم 25 لسنة 43 قضائية "تنازع" والدعوى رقم 3 لسنة 43 قضائية "تفسير أحكام".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار الدكتور عادل عمر الشريف ورجب عبد الحكيم سليم، ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، كما حضر الجلسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.