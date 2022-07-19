اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:28 م
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو المحكمة الدستورية العليا
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أحكام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2022، حيث أصدرت المحكمة أحكامها في 8 دعاوي قضائية.
 
أبرزها: الدعوى رقم 56 لسنة 35 قضائية "دستورية" والدعوى رقم 86 لسنة 38 قضائية "دستورية، والدعوى رقم 25 لسنة 43 قضائية "تنازع" والدعوى رقم 3 لسنة 43 قضائية "تفسير أحكام".
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار الدكتور عادل عمر الشريف ورجب عبد الحكيم سليم، ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، كما حضر الجلسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.
 

 


المحكمة الدستورية العليا

أخبار المحاكم

الدستورية العليا

المستشار بولس فهمى

رئيس المحكمة الدستورية العليا

دعوى دستورية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة