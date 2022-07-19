الجامعة العربية: دورة المجلس الاقتصادى والاجتماعى انطلاقة للإعداد للقمة العربية

بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة إن أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتمحور غالبيتها حول مسألة التعافي من كوفيد 19، ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أخذا في الاعتبار التحديات الهامة التي تواجهها المنطقة العربية.

وأضافت، في كلمتها أمام اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أهمية هذا الاجتماع تاتي اثر تزامنه مع خضم تطورات عربية وعالمية كثيرة، وفي مرحلة تحاول دول العالم بما فيها دولنا العربية التعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

واستطردت أبو غزالة أن أعمال الدورة الحالية تمثل أول انطلاقة لأعمال القمة العربية القادمة التي نأمل أن تحقق نتائجها المرجوة، وبما ينعكس إيجاباً على كل فئات المجتمع.

وأعربت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الامانة العامة لجامعة الدول العربية في الاعداد الجيد لهذه الدورة، والتي تحمل اهمية كبيرة بفعل الظروف المحيطة وكذلك في اطار الاعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة.